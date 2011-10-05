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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 08:47 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元上涨,之前澳洲公布零售销售数据优于预期

路透悉尼10月5日电---澳元兑美元AUD=D4周三上涨,之前澳洲公布零售销售数据优于预期[ID:nCN2003411].(完)

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