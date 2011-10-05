《美国政经焦点》众议院议长:美国针对人民币汇率的法案"很危险"

* 白宫与参议员讨论汇率议案

* 中国对把汇率问题"政治化"感到愤怒

* 众议院民主党议员称支持者在增多

路透华盛顿10月4日电---美国众议院议长贝纳(John Boehner)周二对通过立法来强迫中国允许人民币升值的做法表示反对.北京已发出警告,通过这样的立法可能引发贸易战.

贝纳强烈担忧的态度,是汇率议案可能不了了之的第一个明确迹象.一些议员从2005年开始就拿中国汇率政策说事,但所提出的几个类似议案最终都未能成为法律.

"我认为,通过美国国会立法来强迫他国来解决汇率问题是非常危险的,"贝纳对记者表示.

"虽然我对中国处理汇率问题的方式感到关切,但我不相信这是解决问题的正确做法."

美国参议院周一以79票赞成、19票反对的比数,将2011年汇率监督改革法案送交院会讨论.该法案将让美国可以针对那些通过币值低估进行出口补贴的国家的产品开徵反补贴税;美国国会希望藉由该法案让中国开放人民币升值,并期望这能让美国就业回升.[ID:nN1E792176]

民主党议员对贝纳施压,要求他恪守1月就职时所做的承诺.

"出于一些无法解释的原因,众议院共和党领袖与中国政府站在一边.现在不是对北京软弱的时候,"参议员舒默(Charles Schumer)表示,他是汇率法案的共同起草人.