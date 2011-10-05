《美债周三展望》美联储买长卖短操作将令长债继续出色表现

* 由于央行买长卖短操作,30年期债券收益率可能进一步下降

* 美联储操作可能令美国公债收益率曲线进一步趋平

* 分析师预计30年期券收益率将跌至2%左右

路透纽约10月4日电---押注长期美国公债的表现会优于短债,这也许仍不失为一种制胜策略,因在美国联邦储备理事会(美联储)实施的新计划中,央行几乎将买下所有新发行的长期债券.

30年期美债US30YT=RR收益率(殖利率)周二一度跌至2.69%,为2009年1月以来最低.两个月前,经济放缓和对欧洲形势的忧虑引发对美国公债的避险需求,该券种开始上扬,当时收益率在4%左右的水准.

美联储新出台的购债计划,即买长卖短(扭转操作),也提振该年期债券上扬.在计划中,美联储会利用卖出短债所得资金,买下几乎所有新发行的长期公债.

这股涨势尽管已堪称凌厉,但或许还有不少续涨空间.

"这部分公债的流动性很差,因此短期内他们可以控制这一块."道明证券(TD Securities)利率分析师Richard Gilhooly说,"我认为美联储会积极地将收益率打压至2%."

根据道明证券,目前来看美联储的购买计划将消化新发长债中的大多数.

在美国公债中,只有长债收益率近期没有测试纪录低点.30年期公债收益率在2008年底曾跌至2.5%低点.

五年期/30年期公债收益率差缩窄至186基点,为2009年10月以来最窄,8月初时约为270基点.

步履蹒跚的经济复苏有可能帮助推低收益率,令长债表现优于短债.

"我认为经济正在放缓,长债收益率将会下跌,因此我极为赞成收益率曲线将出现多头趋平(bull-flattening)的观点,"RBS Securities短期利率分析主管Jim Lee认为.他推荐买进30年券.

联储的买长卖短操作旨在压低长期利率,帮助刺激包括房屋抵押贷款在内的贷款需求,希望藉此帮助积弱的美国经济出现起色.

贝南克周二称美联储已经做好准备,将采取进一步行动以扶助"接近于止步不前"的经济. [ID:nCN2003427]

美联储已于本周开始实施买长卖短操作,将于明年6月结束购买.(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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