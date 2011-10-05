《美债周三展望》美联储买长卖短操作将令长债继续出色表现

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 由于央行买长卖短操作,30年期债券收益率可能进一步下降
* 美联储操作可能令美国公债收益率曲线进一步趋平
* 分析师预计30年期券收益率将跌至2%左右
路透纽约10月4日电---押注长期美国公债的表现会优于短债,这也许仍不失为一种制胜策略,因在美国联邦储备理事会(美联储)实施的新计划中,央行几乎将买下所有新发行的长期债券.
30年期美债US30YT=RR收益率(殖利率)周二一度跌至2.69%,为2009年1月以来最低.两个月前,经济放缓和对欧洲形势的忧虑引发对美国公债的避险需求,该券种开始上扬,当时收益率在4%左右的水准.
美联储新出台的购债计划,即买长卖短(扭转操作),也提振该年期债券上扬.在计划中,美联储会利用卖出短债所得资金,买下几乎所有新发行的长期公债.
这股涨势尽管已堪称凌厉,但或许还有不少续涨空间.
"这部分公债的流动性很差,因此短期内他们可以控制这一块."道明证券(TD Securities)利率分析师Richard Gilhooly说,"我认为美联储会积极地将收益率打压至2%."
根据道明证券,目前来看美联储的购买计划将消化新发长债中的大多数.
在美国公债中,只有长债收益率近期没有测试纪录低点.30年期公债收益率在2008年底曾跌至2.5%低点.
五年期/30年期公债收益率差缩窄至186基点,为2009年10月以来最窄,8月初时约为270基点.
步履蹒跚的经济复苏有可能帮助推低收益率,令长债表现优于短债.
"我认为经济正在放缓,长债收益率将会下跌,因此我极为赞成收益率曲线将出现多头趋平(bull-flattening)的观点,"RBS Securities短期利率分析主管Jim Lee认为.他推荐买进30年券.
联储的买长卖短操作旨在压低长期利率,帮助刺激包括房屋抵押贷款在内的贷款需求,希望藉此帮助积弱的美国经济出现起色.
贝南克周二称美联储已经做好准备,将采取进一步行动以扶助"接近于止步不前"的经济. [ID:nCN2003427]
美联储已于本周开始实施买长卖短操作,将于明年6月结束购买.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类