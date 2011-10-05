更正:〔国际油市〕布兰特原油反弹,因美国库存下降且美联储做出政策承诺

(更正:因译文有误,标题应为美国库存"下降",非"上升".)

路透新加坡10月5日电---布兰特原油周三反弹至102美元上方,因美国原油库存下降,且美联储承诺若有必要将推出新的刺激举措,这些因素帮助油市结束连续三日的跌势.

布兰特原油LCOc1在亚洲早盘一度涨2.31美元,至每桶102.10美元的盘中高位.

0030GMT,美国原油期货CLc1涨2.08美元至每桶77.75美元.

美国石油协会(API)公布截至9月30日止当周,美国原油库存意外减少310万桶,汽油库存减少500万桶.美国能源资料协会(EIA)数据则将于周三稍晚公布.

"市场将观望官方库存数据以研判市场走向,但本周市况将继续受有关欧洲的宏观经济面疑虑推动."澳新银行(澳盛银行)在研究报告中指出.

欧洲财经官员周二同意将为其银行业者提供安全网,因希腊第二套纾困计画能否顺利推行疑虑日增.[ID:nCT0481139]

美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周二对于脆弱的美国经济复苏发表迄今以来最为悲观的评述,称美联储已经做好准备,将采取进一步行动以扶助"接近于止步不前"的经济.[ID:nCN2003427]

高盛周二将2012年布兰特原油价格预估从每桶130美元下调至120,指称其预计欧洲金融业压力将继续在明年不利于经济和原油需求增长.[ID:nCN2002189]

若石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚较预期更早恢复因内战而中断的石油产出,布兰特原油可能进一步承压.(完)