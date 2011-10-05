更正:〔国际油市〕布兰特原油反弹,因美国库存下降且美联储做出政策承诺

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(更正:因译文有误,标题应为美国库存"下降",非"上升".)
路透新加坡10月5日电---布兰特原油周三反弹至102美元上方,因美国原油库存下降,且美联储承诺若有必要将推出新的刺激举措,这些因素帮助油市结束连续三日的跌势.
布兰特原油LCOc1在亚洲早盘一度涨2.31美元,至每桶102.10美元的盘中高位.
0030GMT,美国原油期货CLc1涨2.08美元至每桶77.75美元.
美国石油协会(API)公布截至9月30日止当周,美国原油库存意外减少310万桶,汽油库存减少500万桶.美国能源资料协会(EIA)数据则将于周三稍晚公布.
"市场将观望官方库存数据以研判市场走向,但本周市况将继续受有关欧洲的宏观经济面疑虑推动."澳新银行(澳盛银行)在研究报告中指出.
欧洲财经官员周二同意将为其银行业者提供安全网,因希腊第二套纾困计画能否顺利推行疑虑日增.[ID:nCT0481139]
美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周二对于脆弱的美国经济复苏发表迄今以来最为悲观的评述,称美联储已经做好准备,将采取进一步行动以扶助"接近于止步不前"的经济.[ID:nCN2003427]
高盛周二将2012年布兰特原油价格预估从每桶130美元下调至120,指称其预计欧洲金融业压力将继续在明年不利于经济和原油需求增长.[ID:nCN2002189]
若石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚较预期更早恢复因内战而中断的石油产出,布兰特原油可能进一步承压.(完)
--编译 李爽/张若琪;审校 张荻/郑茵
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。