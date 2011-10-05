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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 09:20 BJT

〔台湾股市〕开盘上扬,宏达电因新款iPhone令人失望而上涨

路透台北10月5日电---台湾股市周三开盘上扬0.19%,智能手机生产商--宏达电(2498.TW)上涨1.34%,此前其竞争对手--苹果(AAPL.O)发布的最新一款iPhone手机令美股和苹果迷们失望.

鸿海(2317.TW)下跌0.87%,电子类指数.TELI则上扬0.61%.

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