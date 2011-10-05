《欧洲金融焦点》法国和比利时政府承诺援助陷入困境的Dexia

路透巴黎/卢森堡10月4日电---法国和比利时周二决定援救Dexia(DEXI.BR).这是此次欧元区主权债务危机以来政府首次出手援助一家欧洲银行.

该银行的业务遍及法国数以千计的城镇,在2008年金融危机後亦曾需要支持.这一次其市政金融部门将被剥离,并归于法国政府银行所有.

此次援救计划似亦有可能涉及更全面的业务分拆,包括出售较为优质的比利时与土耳其银行业务,并成立一家由国家支持的银行接受其不良资产.

"我们必须将有危险的资产全部从该银行中剔除出去.国家将提供担保,也就是我们所说的'坏帐银行',"比利时财长瑞德斯在法国-比利时两国政府联合声明中称.

由于在希腊方面存在巨额风险敞口,且大额融资出现问题,Dexia在最近几周难以支撑,其股价在周二一度下滑38%至纪录低点,因市场对其信心崩溃.