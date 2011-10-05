《欧洲金融焦点》法国和比利时政府承诺援助陷入困境的Dexia

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透巴黎/卢森堡10月4日电---法国和比利时周二决定援救Dexia(DEXI.BR).这是此次欧元区主权债务危机以来政府首次出手援助一家欧洲银行.
该银行的业务遍及法国数以千计的城镇,在2008年金融危机後亦曾需要支持.这一次其市政金融部门将被剥离,并归于法国政府银行所有.
此次援救计划似亦有可能涉及更全面的业务分拆,包括出售较为优质的比利时与土耳其银行业务,并成立一家由国家支持的银行接受其不良资产.
"我们必须将有危险的资产全部从该银行中剔除出去.国家将提供担保,也就是我们所说的'坏帐银行',"比利时财长瑞德斯在法国-比利时两国政府联合声明中称.
由于在希腊方面存在巨额风险敞口,且大额融资出现问题,Dexia在最近几周难以支撑,其股价在周二一度下滑38%至纪录低点,因市场对其信心崩溃.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类