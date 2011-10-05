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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 09:39 BJT

〔菲律宾央行〕总裁称最近数据支持了通胀依然受控的观点

路透马尼拉10月5日电---菲律宾央行总裁称,最近数据支持了通胀依然受控的观点.(完)

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