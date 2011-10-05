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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 09:30 BJT

〔标题新闻〕俄罗斯副总理舒瓦洛夫称,藉着美国游说的帮助,俄期待今年正式获准加入WTO

注:世界贸易组织(WTO)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7930MU]

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