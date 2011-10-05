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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 09:32 BJT

〔韩国汇市〕韩元脱离上日所及的逾14个月低位,9月外汇储备大幅下降

路透首尔10月5日电---韩国韩元兑美元KRW=周三早盘小升,脱离上日所及的逾14个月低位,此前一位高级官员警告称,可能采取更加强劲的行动来遏制韩元的跌势.

韩国央行周三公布的数据显示,韩国9月外汇储备创下2008年全球危机以来的最大降幅[ID:nCT0481093].该消息限制了韩元的涨幅.

0100GMT时,韩元KRW=KFTC报1,192.00/2.70,周二当地收盘价为1,194.0.

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