《外汇动态》多仓格局和干预疑虑令美元兑日圆以外的亚洲货币承压

0126GMT--尽管欧元走软,但美元兑日圆以外的其它亚洲货币(USD/AXJ)并无太大上涨,因为那些仍然持有USD/AXJ多头仓位的投资者担心亚洲各国央行可能会卖出美元来干预市场,由此愈发谨慎小心,开始结清仓位.

欧元/美元EUR=在亚洲交易时段跌至1.33下方.不过,美元/马币(林吉特)MYR=MY跌0.2%至3.1950马币,并且美元/马币的14日相对强弱指标(RSI)仍然盘踞在70以上的超买区域.美元/韩元KRW=KFTC几无变动,报1,193.8韩元,14日RSI也停留在70上方.

据交易员称,许多亚洲主权外汇机构周二在市场上卖出美元,从而限制USD/AXJ的涨幅.一家欧洲银行驻新加坡的交易员指出,"如果欧元反弹,那麽就极短线而言,今日或许可以买进一些风险货币,比如日圆以外的其它亚洲货币.但市场整体上仍相当谨慎."(完)

--编译 高琦; 审校 张涛

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