《外汇动态》多仓格局和干预疑虑令美元兑日圆以外的亚洲货币承压

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
0126GMT--尽管欧元走软,但美元兑日圆以外的其它亚洲货币(USD/AXJ)并无太大上涨,因为那些仍然持有USD/AXJ多头仓位的投资者担心亚洲各国央行可能会卖出美元来干预市场,由此愈发谨慎小心,开始结清仓位.
欧元/美元EUR=在亚洲交易时段跌至1.33下方.不过,美元/马币(林吉特)MYR=MY跌0.2%至3.1950马币,并且美元/马币的14日相对强弱指标(RSI)仍然盘踞在70以上的超买区域.美元/韩元KRW=KFTC几无变动,报1,193.8韩元,14日RSI也停留在70上方.
据交易员称,许多亚洲主权外汇机构周二在市场上卖出美元,从而限制USD/AXJ的涨幅.一家欧洲银行驻新加坡的交易员指出,"如果欧元反弹,那麽就极短线而言,今日或许可以买进一些风险货币,比如日圆以外的其它亚洲货币.但市场整体上仍相当谨慎."(完)
--编译 高琦; 审校 张涛
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类