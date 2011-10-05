〔企业并购〕IBM买入安保软件公司Q1 Labs,欲把握机遇扩张安全业务

路透10月4日电---IBM(IBM.N)将买下安保软件提供商Q1 Labs,旨在黑客愈发猖獗的市场环境下,抓住机会扩展安全业务.近期发生了一系列高调的网络攻击事件,从大公司索尼(6758.T)到伦敦警察局都沦为受害者.

IBM并未透露购买Q1 Labs的金额.IBM见到940亿美元的安保软件市场蕴藏着商机,一直就在买入分析类软件公司,以增强其安保相关服务内容.

IBM股价周二在纽约证交所收高0.84%,报174.74美元.道琼工业指数收涨1.44%.(完)