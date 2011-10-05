〔全球金融〕日本政府高级官员称,日本考虑购买更多的EFSF债券

路透东京10月5日电---日本一名高层政府官员周三向记者表示,日本将考虑继续购买由欧洲金融稳定机构(EFSF)所发行的债券,同时将欧洲维持稳定的努力和其他各种因素纳入考量.

日本经济新闻稍早报导称,日本计划在已持有EFSF发行债券总量20%的基础上购买额外的债券,而且将根据债券标售的条款和市况来决定购买的数量和时机.(完)