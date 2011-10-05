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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 10:36 BJT

〔日本经济〕央行总裁白川方明称,经济现状和前景均非常严峻

路透东京10月5日电---日本央行总裁白川方明周三表示,

* 日本经济现状和前景均非常严峻

* 日本央行向市场提供了充裕的流动性

* 日本央行采取了其他央行未采取的果断措施.(完)

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