〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走软,市场静观欧洲遏制危机的行动进展

路透悉尼/惠灵顿10月5日电---澳元和新西兰元周三走软,回吐在海外交易时段录得的一些涨幅,反映出风险买盘再次暂停,因投资者静观欧洲为阻止系统性全球银行业危机将做出怎样的最新努力.

澳元/美元AUD=D4下滑至0.9519美元,此前在海外市场一度大涨逾2%至0.9567美元,因报导称欧盟财长们正考虑向该地区银行提供安全网.[ID:nCT0481139]

澳洲统计局周三公布,8月经季节调整後的零售销售较前月增加0.6%.路透调查预估为增长0.2%.[ID:nCN2003411]意外利好的数据曾短暂提振澳元,但受到欧元走软的拖累,澳元之後又回落.