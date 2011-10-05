〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走软,市场静观欧洲遏制危机的行动进展

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透悉尼/惠灵顿10月5日电---澳元和新西兰元周三走软,回吐在海外交易时段录得的一些涨幅,反映出风险买盘再次暂停,因投资者静观欧洲为阻止系统性全球银行业危机将做出怎样的最新努力.
澳元/美元AUD=D4下滑至0.9519美元,此前在海外市场一度大涨逾2%至0.9567美元,因报导称欧盟财长们正考虑向该地区银行提供安全网.[ID:nCT0481139]
澳洲统计局周三公布,8月经季节调整後的零售销售较前月增加0.6%.路透调查预估为增长0.2%.[ID:nCN2003411]意外利好的数据曾短暂提振澳元,但受到欧元走软的拖累,澳元之後又回落.
欧元区债务危机的发展情况和全球经济的黯淡前景带来汇市剧烈波动,澳元非常易于受此振荡走势的影响.近期支撑落在0.9460-65美元,阻力在0.9607和之後的0.9650.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。