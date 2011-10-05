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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 10:38 BJT

〔韩国股市〕跌幅扩大至逾2%,建筑类股大跌和意大利遭降评打压人气

路透首尔10月5日电---韩国股市周三回吐最初录得的涨幅,跌幅扩大至逾2%,因三星工程建设(028050.KS)等建筑类股大幅下跌,且穆迪下调意大利的评级,进一步挫伤人气.(完)

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