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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 10:49 BJT

〔全球金融〕日内阁官房长官称,或考虑购买EFSF债券等举措支持欧洲

路透东京10月5日电---日本内阁官房长官藤村修周三称,政府可能考虑包括继续购买欧洲金融稳定机构(EFSF)债券等举措,为欧洲提供支持.(完)

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