版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 10:53 BJT

〔标题新闻〕欧洲央行总裁特里谢反对由ECB提供融资支持的救援基金设想,要各国政府担起责任

注:ECB即欧洲央行.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7L43CS]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐