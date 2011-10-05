〔美国政经〕众议院通过新财年支出议案,具体项目分配仍有分歧

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透华盛顿10月4日电---美国众议院周二通过一项议案,使美国的财政状况在六周内维持稳定,但并没有解决费用支出方面的争端,日後恐将再度爆发.
两党共有352票支持,66票反对,众议院通过议案,维持目前项目支出水平直至11月18日.该议案上周在参议院通过,目前将呈交奥巴马总统签署成为法律.
不过未来数周,支出方面可能再起争端,因议员需要完成新财年的12项支出议案,支出项目几乎涵盖各个方面,包括从气象卫星到对外国援助等诸多领域.美国新财年在上周六开始.
民主党人与共和党人在1.043万亿(兆)的支出总额方面达成一致,但在具体如何分配方面存在巨大分歧.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
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路透约翰内斯堡2月3日 - 南非兰特兑美元周五涨逾1%，距两个月高位仅咫尺之遥，此前美国公布就业报告显示薪资增长仍然低迷，降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的机率。
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0781 1.0758 +0.21 +2.55 1.0513 美元/日圆 112.70 112.80 -0.09 -3.57 116.87 欧元/日圆 121.49 121.33 +0.13 -1.34 123.14 美元/瑞郎 0.9924 0.9922 +0.02 -2.50 1.0178 英镑/美元 1.2485 1.2520 -0.28 +1.21 1.2336 美元/加元 1.3022 1.3025 -0.02 -3.04 1.3430 美元/离岸人民币 6.8003 6.8094