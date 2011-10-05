〔美国政经〕众议院通过新财年支出议案,具体项目分配仍有分歧

路透华盛顿10月4日电---美国众议院周二通过一项议案,使美国的财政状况在六周内维持稳定,但并没有解决费用支出方面的争端,日後恐将再度爆发.

两党共有352票支持,66票反对,众议院通过议案,维持目前项目支出水平直至11月18日.该议案上周在参议院通过,目前将呈交奥巴马总统签署成为法律.

不过未来数周,支出方面可能再起争端,因议员需要完成新财年的12项支出议案,支出项目几乎涵盖各个方面,包括从气象卫星到对外国援助等诸多领域.美国新财年在上周六开始.

民主党人与共和党人在1.043万亿(兆)的支出总额方面达成一致,但在具体如何分配方面存在巨大分歧.(完)