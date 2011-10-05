〔美国政经〕奥巴马敦促国会对4,470亿美元完整就业议案投票

路透圣路易斯10月4日电---美国总统奥巴马周二要求共和党领导人对其4,470亿美元的完整就业计划进行投票,不将内容分拆开来,用以告诉美国选民"国会究竟持何立场."

共和党人称,就业议案不可能整个获得通过,但其中某些部分值得考虑.该议案内容包括刺激性支出、对工薪阶层小型企业减税,以及结束对企业及富人的部分税惠措施.

在德州宣讲议案时,奥巴马对众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)提出指责,因後者称不会允许就该议案进行投票.白宫表示,这项就业计划能够挽救或创造约40万个就业机会,包括在德州的3.95万个.

"我希望康托尔先生能来达拉斯解释一下,他具体不认同这项议案中的哪些地方."奥巴马称.

"若不想这麽做,至少就整体议案进行表决,让整个美国清楚地知道国会议员是什麽立场.请你们开诚布公."

康托尔的办公室予以回击,质问奥巴马是否能承诺,不会全盘否决共和党的就业计划.

参议院共和党领袖麦康奈尔呼吁,一等奥巴马访问德州就立即针对就业议案举行投票.

但参议院民主党领袖里德阻止了投票行动,担心他可能得不到足够的票数来通过就业计划.目前其同僚正寻找更多方法来为就业议案融资,包括实施其他加税方案或是节省支出.(完)