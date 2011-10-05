〔美国政经〕奥巴马敦促国会对4,470亿美元完整就业议案投票

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透圣路易斯10月4日电---美国总统奥巴马周二要求共和党领导人对其4,470亿美元的完整就业计划进行投票,不将内容分拆开来,用以告诉美国选民"国会究竟持何立场."
共和党人称,就业议案不可能整个获得通过,但其中某些部分值得考虑.该议案内容包括刺激性支出、对工薪阶层小型企业减税,以及结束对企业及富人的部分税惠措施.
在德州宣讲议案时,奥巴马对众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)提出指责,因後者称不会允许就该议案进行投票.白宫表示,这项就业计划能够挽救或创造约40万个就业机会,包括在德州的3.95万个.
"我希望康托尔先生能来达拉斯解释一下,他具体不认同这项议案中的哪些地方."奥巴马称.
"若不想这麽做,至少就整体议案进行表决,让整个美国清楚地知道国会议员是什麽立场.请你们开诚布公."
康托尔的办公室予以回击,质问奥巴马是否能承诺,不会全盘否决共和党的就业计划.
参议院共和党领袖麦康奈尔呼吁,一等奥巴马访问德州就立即针对就业议案举行投票.
但参议院民主党领袖里德阻止了投票行动,担心他可能得不到足够的票数来通过就业计划.目前其同僚正寻找更多方法来为就业议案融资,包括实施其他加税方案或是节省支出.(完)
--编译 隋芬;审校 张明钧
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类