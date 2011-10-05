《全球重要经济事件一览表》--10月5日-10月12日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月5日(三)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至10月6日).
雷克雅未克--冰岛央行发表9月21日MPC会议记录.
布鲁塞尔--IMF发布欧洲经济展望报告(1400).
法兰克福--欧洲央行执委会委员普雷特在该央行"2020年的证券结算"会议上致开幕辞(0700).
华盛顿--美国财长盖特纳参加2011年华盛顿思想论坛(2020).
华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在战略与国际研究中心(CSIC)发表讲话(1400).
10月6日(四)
柏林--经济合作暨发展组织(OECD)会议.德国总理梅克尔、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克、OECD秘书长葛利亚、欧洲央行(ECB)总裁特里谢和德国财长朔伊布勒将出席.
东京--日本央行货币政策会议(至10月7日).
伦敦--英国央行货币政策委员会宣布利率决议.
柏林--德国联邦经济和技术部与经济合作暨发展组织(OECD)联合举办"促进全球范围内可持续增长和经济合作"国际会议(至10月7日).
柏林--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,1145公布利率决议,1230召开记者会.
里斯本--葡萄牙央行公布2011年秋季经济公报.
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Svante Oberg就"GDP增长和资源利用"发表演讲(1300).
瑞典马尔默--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加由SBAB银行Malmo办公室组织的餐会(1000).
华盛顿--美国财政部长盖特纳向众议院金融服务委员会递交来自金融稳定监管委员会(FSOC)关于FSOC活动和金融稳定面临的威胁的首份年度报告.
华盛顿--美国财长盖特纳就提交给国会的金融稳定监管委员会年度报告,在参议院金融委员会作证(1400).
华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)在参议院常设调查委员会,就商品市场投机活动和多德-弗兰克法案中限制石油等大宗商品期货、期权和互换合约投机性仓位规模相关规定的执行情况作证(1330).
美国德州沃斯堡--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在 克萨斯经济发展委员会2011年会暨成立50周年大会上发表讲话(1500).
10月7日(五)
东京--日本央行货币政策会议(最後一天).
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就美国经济和金融能力发表讲话(1445).
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在德州A&M零售业峰会上作"有关经济的报告"(1330).
10月8日(六)
巴黎--法国总统萨科齐会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德(1000).
10月9日(日)
柏林--德国总理梅克尔会见法国总统萨科齐,讨论10月17日展开的欧盟峰会事宜(1500).
10月10日(一)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在CEBR/皇家经济学会发表演讲,题为"货币政策与金融混乱".
芝加哥--美国众议院金融服务委员会主席巴克斯(Spencer Bachus)就抵押贷款融资行业的现状发表讲话.
10月11日(二)
东京--日本央行公布月报.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月度报告.
都柏林--欧盟/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行官员访问爱尔兰,对纾困计划的执行进行检查.
纽约--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在GAIM-GMA会议上作主旨发言(1500).
10月12日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月20-21日会议记录(1800).(注:自原定日期10月11日推後)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)针对外汇市场的高频交易发表讲话(0400).
都柏林--爱尔兰银行业联合会年会.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将发表讲话(0730).
里加--欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行年会上发表讲话.
伦敦--欧洲央行总裁特里谢在欧洲金融市场协会发表讲话(1830).
费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在沃顿商学院赛缪・泽尔与罗伯特・鲁瑞房地产研究中心(Samuel Zell and Robert Lurie Real
Estate Center)就经济前景发表讲话(1730).
华盛顿--美国众议院金融服务委员会国际货币政策与贸易小组最终审定有关重新批准多边发展银行的议案(1400).
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望,包括首次冬季燃料前景展望(1600).
美国俄亥俄州阿克伦--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话(1715).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 郑茵; 审校 高琦
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。