《独家新闻》美国减赤谈判或进入围绕增税和福利的突破性阶段--消息

路透华盛顿10月4日电---消息人士透露,美国国会的减赤谈判周二可能进入突破性阶段,共和党暗示可以考虑增加一些税收,交换条件是民主党赞成削减医保投入.

熟悉谈判的消息人士周二告诉路透,"超级委员会里和我交谈过的几乎所有共和党议员,老实说还有党魁,都对税收持开放态度."

该委员会的任务是想办法在10年时间内削减至少1.2万亿(兆)美元赤字.若未能在11月23日之前取得共识,则从2013年起触发自动减支计划.

这位消息人士说,民主党想要了解共和党所说的税收确切是什麽含义.共和党又希望知道民主党在应得权益改革方面有哪些内容.

一位共和党参议员助理说,"正在讨论税收问题,"并补充说方案最终会同时纳入"填补税收漏洞和下调税率"等措施.该助理又称,超级委员会正在努力制定比1.2万亿美元最低减赤目标略高的一揽子计划.(完)