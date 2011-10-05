《独家新闻》美国减赤谈判或进入围绕增税和福利的突破性阶段--消息

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透华盛顿10月4日电---消息人士透露,美国国会的减赤谈判周二可能进入突破性阶段,共和党暗示可以考虑增加一些税收,交换条件是民主党赞成削减医保投入.
熟悉谈判的消息人士周二告诉路透,"超级委员会里和我交谈过的几乎所有共和党议员,老实说还有党魁,都对税收持开放态度."
该委员会的任务是想办法在10年时间内削减至少1.2万亿(兆)美元赤字.若未能在11月23日之前取得共识,则从2013年起触发自动减支计划.
这位消息人士说,民主党想要了解共和党所说的税收确切是什麽含义.共和党又希望知道民主党在应得权益改革方面有哪些内容.
一位共和党参议员助理说,"正在讨论税收问题,"并补充说方案最终会同时纳入"填补税收漏洞和下调税率"等措施.该助理又称,超级委员会正在努力制定比1.2万亿美元最低减赤目标略高的一揽子计划.(完)
--编译 艾茂林; 审校 高琦
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类