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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 11:21 BJT

〔日本债市〕公债期货大致持平,欧元区债务危机仍主宰市场

路透东京10月5日电---日本政府公债期货周三大致持平,因市场人士关注于避免欧洲债务危机波及到银行业的努力,而不愿调整仓位布局.

10年期现货公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC保持在1%的关键水准下方,上日曾在避险买需的推动下下滑.该券种收益率周三持平于0.990%,接近9月所及10个月低位0.965%.

"我觉得金融市场近几日来反应过度,日债收益率创下数月低位,但欧元区债务危机不太可能轻易得到解决,"美银美林首席日本债券策略分析师藤田升悟表示,"日债料会持坚,因投资者有大量可以用来投资的现金."

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