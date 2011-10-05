《独家新闻》重金投资美银的巴菲特对该行股价重挫不感担忧

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透美国加州拉古那尼克10月4日电---坐拥亿万身家,曾在9月对美国银行(BAC.N)投资50亿美元的巴菲特周二对路透表示,他对过去几天美银股价急挫并不感到担心.
"我们达成协议,持股时间至少为五年,所以我琢磨的是未来五年美银会怎麽样,过去24或48小时发生的事情改变不了我对美银的看法,"巴菲特在出席美国《财富》(Fortune)杂志举办的最有影响力的女性峰会间隙对路透记者表示.
巴菲特在8月底对美银投入大笔资金(不过交易在9月初才完成).他通过交易获得附带高额股息的美银优先股和权证,相当于持有美银6.5%的股权.
美银股价临近尾盘时重挫5.2%,至5.24美元.在巴菲特投资美银的消息宣布後,美银股价五天内大涨了33%,但之後迄今累计下挫了37%.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类