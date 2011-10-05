《独家新闻》重金投资美银的巴菲特对该行股价重挫不感担忧

路透美国加州拉古那尼克10月4日电---坐拥亿万身家,曾在9月对美国银行(BAC.N)投资50亿美元的巴菲特周二对路透表示,他对过去几天美银股价急挫并不感到担心.

"我们达成协议,持股时间至少为五年,所以我琢磨的是未来五年美银会怎麽样,过去24或48小时发生的事情改变不了我对美银的看法,"巴菲特在出席美国《财富》(Fortune)杂志举办的最有影响力的女性峰会间隙对路透记者表示.

巴菲特在8月底对美银投入大笔资金(不过交易在9月初才完成).他通过交易获得附带高额股息的美银优先股和权证,相当于持有美银6.5%的股权.

美银股价临近尾盘时重挫5.2%,至5.24美元.在巴菲特投资美银的消息宣布後,美银股价五天内大涨了33%,但之後迄今累计下挫了37%.(完)