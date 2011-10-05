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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 11:42 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:持平,市场思索美股尾盘反弹走势

IFR悉尼10月5日电--美元兑日圆以外亚洲货币基本持平开盘水准,亚洲投资者迫切想参透美股昨日尾盘的大举反弹.对亚洲而言,欧洲方面仍全是负面消息,而美股的反弹走势是基于金融时报一篇报导(关于欧洲银行业资本重组),难以激励亚洲跟进.

韩国综合股价指数下跌近2%,近期重挫的印尼股市则温和上涨0.9%.日股亦未受美股走势牵动,最新报价为下跌0.8%.

今天可能只是风暴来临前的平静.欧洲央行(ECB)、英国央行与日本央行(BOJ)都将在本周召开会议,而且美国周五将发布非农就业数据.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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