〔全球经济〕主要经济体将陷衰退,但程度或不及2008年--摩根士丹利

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透多伦多10月4日电---摩根士丹利首席经济学家罗奇周二表示,欧洲或许已经处在轻微衰退之中,美国也极有可能遭受同样命运,但此次全球经济动盪可能达不到2008年那样的程度.
"除非欧洲整个儿从我们眼前消失,否则那种严重破坏世界经济的全球性动盪发生的可能性很低,而我认为欧洲没有那麽糟,"担任摩根士丹利亚洲非执行主席的罗奇表示.
罗奇称,美国经济"几乎没有"增长,预期主要欧洲经济体法国和德国很快也将和其他欧洲国家一样出现经济萎缩.
"在我看来,发达国家中主要经济体正处在衰退的边缘,未来12个月可能陷入衰退."他说.
他认为,虽然说欧元区并不能轻而易举地摆脱困境,但办法却是明摆着的.
"欧洲需要一个财政同盟."他在多伦多市中心一个大型会议中心对逾1,000名听众说.
"这要求欧元区17个成员国团结起来,在主权方面作出部分让步,认识到如果不建立一个具有凝聚力的财政同盟,那麽这个货币同盟将注定失败并最终瓦解.就这麽简单."
他对中国的看法较为乐观,最近几年他一直住在中国.
他表示,认为中资银行会受到欧洲式危机的冲击,这种观点过度夸大.但他警告称,随着中国向消费型经济转型,对大宗商品的需求料将下降.(完)
--编译 郑茵;审校 张明钧
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