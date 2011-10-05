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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 13:47 BJT

〔东京汇市〕欧元短暂上扬後走势踉跄,市场信心低迷

* 宏观基金抛售澳元和欧元

* 东京出口商抛售欧元/日圆以了结获利

* 技术指标预示欧元将出现修正性反弹

* 资金以创纪录的速度流出澳元--Westpac

* 穆迪将意大利债信评级调降三个级距

路透东京10月5日---欧元周三走势踉跄,因宏观基金和东京出口商在隔夜大涨後了结获利,令欧元压力升高;但技术指标显示,近期欧元的沉重卖压将会暂时缓解.

欧元区财长会议周二同意采取措施保护本地区银行业[ID:nCT0481139],而市场更为忧虑希腊第二轮援助计划能否如期推进.

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