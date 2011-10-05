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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 12:07 BJT

〔中国农业〕中国2011/12年度玉米进口量或远超美国农业部预估

路透芝加哥10月4日电---美国谷物协会周二称,中国未来一年玉米进口量或达美国政府预估的五倍之多,为价格激增埋下伏笔.

该协会刚刚结束对中国的访问,其表示中国创纪录的收成将难以满足需求.中国是全世界人口最多的国家,肉类消费不断扩张,正逐渐削弱数十年来玉米自给自足的状况,并在今年稍早扶助玉米价格创纪录上扬.

"尽管面临当前的经济压力,但有迹象表明对更高质蛋白质饲料的需求旺盛,并在不断增加,"内布拉斯加州玉米协会执行董事Don Hutchens说.

美国谷物协会称,以初步收成估计,中国2011/12年度玉米产量料为创新高的1.67亿吨.消费预计为1.701亿吨.

该协会表示,为填补国内生产缺口并补充库存,中国2011/12作物季将需要从美国等国家进口500-1,000万吨玉米.

这远超美国农业部预计的进口200万吨,而该数字本身已经是17年来最高.(完)

--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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