《热点透视》法国和比利时不能认定援助Dexia是下不为例的事

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay; 编译 郑茵

路透伦敦10月4日电---比利时和法国首次采取了行动.两大主要股东出手帮助陷入困境的法国-比利时合资银行Dexia(DEXI.BR),宣布将为其债务担保.此举应可有助于避免眼前的危机.但如果再有许多银行也需要类似的支持,恐怕很难照方抓药.

在法国财政部简短的声明中,明显缺乏对计划细节的阐述.但根据熟悉情况的人士透露,该计划可能与Dexia在2008年秋天获得的援助相似.当时,法国,比利时和卢森堡政府联手对其年限不超过三年的新发债券提供担保.

这一举措应可使Dexia能够重返大额融资市场,为收缩资产负债表争取到时间.担保或许还可用于稳定坏账银行,当局亦在考虑成立这样一家银行.

上述措施让人想起2008年雷曼兄弟破产後展开的政府纾困行动.但这一次的区别在于国家主权的色彩弱了很多.这很可能让国家陷入一种爱尔兰式的怪圈:支持银行体系,却破坏了对主权本身的信心.

如果对于Dexia的援助是仅此一次下不为例,这还不会有问题.该银行总资产为5,180亿欧元,相当于比利时国内生产总值(GDP)的140%.不过有了法国一年2万亿(兆)欧元的GDP作为後盾,担保的可靠性毋庸怀疑.

然而,Dexia的例子虽然极端,却并非独一无二.其他存在大额融资需求的欧洲银行目前亦无法发行长期债券.如果法国被迫吃下兴业银行和巴黎银行共计3万亿欧元的债务,抑或者比利时不得不为KBC银行2,670亿欧元的资产负债表提供支持,那麽投资者的信心将经受考验.主权债券收益率(殖利率)的上升亦会推高受担保债券的成本--压缩银行业的利润率.

因此,欧元区银行需要的是一个更为全面的解决方案.扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)规模,或者延长欧洲央行流动性支持操作,这些做法让局面恢复平静的希望更大.而目前对Dexia采取的这种权宜之计,也许很快会事过境迁.

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