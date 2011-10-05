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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 12:15 BJT

《全球市场》亚股缩减涨幅,测试决策者应对不利经济形势的决心

* MSCI日本外亚太股指上涨0.3%,但脱离高位,日股日经指数走低

* 欧元/美元脱离九个月低点

* 金价缩减跌幅,此前因欧元下滑而上扬1%

路透东京10月5日电---亚洲股市周三缩减早前涨幅,因为对于欧洲领导人是否付出足够多的努力去阻止欧债问题引爆银行业全面危机,投资者仍持怀疑态度.

对于周二美国股市涨势的可持续性,市场亦表示怀疑.此前美联储(FED)主席贝南克承诺,若有必要,将采取更多经济刺激措施,缓解对美国经济因希腊可能违约而受损的担忧,美股应声上扬.

"亚洲市场在测试贝南克拿出刺激措施的决心,"Commodity Broking Services董事总经理Jonathan Barrat说.

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