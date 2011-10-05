〔欧元区数据〕9月民间部门出现两年来首度萎缩,综合PMI降至49.1

路透伦敦10月5日电---周三公布的调查显示,欧元区民间部门上月出现两年来首度萎缩,且萎缩速度快于初值,因新业务干涸;与此同时,债务危机拖累对未来的预期降至两年低位.

源自欧元区较小成员国的下滑态势已成为主流.数据编纂商Markit称,最新数据显示经济将在第四季萎缩,除非企业和消费者信心大幅上扬.

"困境正在扩散到核心国家,今年稍早扩张速度急升的状况已经迅速转变为德国的萎缩,以及法国非常温和的增长,"Markit首席经济学家Chris Williamson说.