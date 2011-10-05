〔德国数据〕9月服务业PMI终值跌至49.7,两年多来首次萎缩

路透柏林10月5日电---周三公布的调查显示,德国9月服务业活动两年多来首次萎缩,是德国经济趋于放缓的最新信号.

Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值跌至49.7,为2009年7月以来低位,且为2009年7月以来首次跌破50的荣枯分水岭.

"调查报告显示,受访者暗示经济前景的不确定性令9月的客户需求下降,"Markit在报告中指出.机构将PMI初值下修,而初值为显示微弱成长.