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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 16:41 BJT

〔表格〕英国第二季GDP终值下修至按季增长0.1%,按年成长0.6%

路透伦敦10月5日电---英国国家统计局周三公布,英国第二季GDP终值为按季增长0.1%,按年成长0.6%(前值分别为增长0.2%和成长0.7%)

GDP数值如下(经季节调整,指数基期2008年,括弧内为先前估计值):

2011年第二季 2011年第一季

较前季% 0.1 (0.2) 0.4 (0.5)

较上年同期% 0.6* (0.7) 1.6 (1.6)

较前季(%) 较上年同期(%)

市场预估 0.2 0.7

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