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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 17:11 BJT

〔表格〕欧元区8月零售销售较上月减少0.3%,符合路透预估

路透布鲁塞尔10月5日电---欧盟统计局周三公布的数据显示,欧元区8月零售销售较上月减少0.3%,较上年减少1.0%.路透预估分别为减少0.3%和减少0.7%.

欧元区7月零售销售修正为较上月上升0.2%,较上年同期下滑0.4%,初值分别为上升0.2%和下滑0.2%.

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