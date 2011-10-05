《KEMP专栏》油市从非理性繁荣到非理性恐慌的转变

(John Kemp是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 艾茂林/李春喜

路透伦敦10月4日电---油市已经从上半年的非理性繁荣转变为最近几周越来越非理性的悲观.

经济深度持久衰退有打压发达经济体和新兴市场需求的风险,而市场人士有夸大这种风险之虞.

从期望到恐慌的盲目转向,通常导致价格暂时错位,进而给押注另一方向的人制造机会.对衰退风险进行评估,目前可能是油市上最为重要的一项交易.

若市场夸大下行风险,一些对冲基金和期权做市商就会嗅到机会,向那些为保护自己免遭油价进一步下跌冲击而愿意支付过高价格的石油公司和投资者,出售定价过高的看跌期权.

**波动率曲面变形**

布兰特和美国原油(WTI)的隐含波动率曲面均显示,市场对深度价外期权收取高额期权费.(图表1-4)

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下跌保护已变得昂贵,即便以布兰特2011年12月期约为基准的油价已经从4月高位跌落超过25美元(20%).

买入油价大跌保护的时间是在春季和夏季,当时布兰特原油LCOZ1交投在115-125美元之间,美国原油CLZ1则介于100-115美元,而不是到布兰特跌破100美元、美国原油跌破80美元时再来买.

远期合约价格目前更低.2013年12月的布兰特期约在每桶90美元左右交投,美国原油为每桶82美元.

但是,市场越是下跌,投资者就越是担心会跌得更多,这是不合逻辑的.市场在根据最近走势做类推,而不是冷静评估未来走势会如何.

眼下对经济衰退和油价骤跌的恐惧,就如同2-4月时担心油价飙升的恐慌一样,当时市场人士担忧利比亚供应中断会扩散至整个中东地区.