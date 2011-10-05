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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 13:25 BJT

〔东京美债〕公债企稳,上日受贝南克言论影响一度大跌

路透东京10月5日电---美国公债周三在亚洲市场几无变动;上日美国联邦储备理事会(FED)表明准备采取更多措施扶助美国经济後,公债曾大幅下挫.

"贝南克并没有排除推出第三轮量化宽松政策(QE3)的可能性.他此番言论比9月政策会议後FED声明的力道要强劲许多,"巴克莱资本的策略师Shinichiro Kadota表示.

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