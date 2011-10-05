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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 13:34 BJT

〔澳洲股市〕收高1.4%,资源类股领涨

路透10月5日电---澳洲股市周三收高1.4%,受助于大型矿业、能源和银行类股的涨势,但收盘已脱离盘中高位.

主要资源类公司领涨,其中澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和Woodside Petgroleum (WPL.AX)分别上涨3.8%、2.2%和4.1%.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上扬54.3点,报3,926.4点,周二和周一分别收跌0.6%和2.8%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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