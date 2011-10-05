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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 13:54 BJT

〔台湾股市〕收低58.72点,苹果供应商股价下挫

路透台北10月5日电---台湾股市周三收低0.83%,苹果(AAPL.O)供应商股价下挫,此前苹果发布的最新一款iPhone令美股和苹果迷们大失所望[ID:nCN2003729].

鸿海(2317.TW)下滑1.89%,机壳供应商鸿准(2354.TW)跌停.光学镜头厂大立光(3008.TW)暴跌6.59%.苹果的竞争对手--智能手机生产商宏达电(2498.TW)小幅上扬0.6%.

加权股价指数.TWII收跌58.72点,报6,989.15点,开盘上扬0.19%.

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