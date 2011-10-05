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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 14:12 BJT

〔标题新闻〕外资在9月卖超1.3万亿(兆)韩元韩国股票,同时卖超25亿韩元韩国债券--FSS

注:韩国金融监督管理局(FSS)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7L50FR]

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