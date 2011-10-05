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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 14:16 BJT

〔韩国股市〕收跌2.3%,受建筑和汽车类股大幅下挫拖累

路透首尔10月5日电---韩国股市周三回吐稍早0.7%的涨幅,收跌2.3%,受三星工程建设(028050.KS)和现代汽车(005380.KS)等建筑和汽车类股大幅下挫拖累.

综合股价指数(KOSPI).KS11收低2.33%至1,666.52点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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