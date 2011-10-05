〔路透专访〕印尼央行预计资本外流之势将减弱,仍有降息空间

路透雅加达10月5日电---印尼央行一位高阶官员周三表示,由于多数投资者已消化了欧元区形势的不确定性,印尼央行预计全球资本从该国债市大量外流的情况将消退,从而降低波动性.

"我们相当确信债市将走稳,"印尼央行货币研究和政策主管Perry Warjiyo接受路透采访时称.

"我们相信影响已在消退,债市将反弹,这将使外汇市场走稳."

由于外国投资者担心欧债危机而削减高风险资产,印尼央行先前已干预债市和汇市,以稳定公债价格和印尼卢比汇率.

Perry Warjiyo称,印尼央行目前集中力量支持金融市场,已准备好降息以刺激经济增长,不过时机和程序要看经济状况而定.Perry Warjiyo是印尼央行副总裁的热门人选.

印尼央行9月连续第七个月维持利率于6.75%不变,此前曾于2月升息25个基点以缓解通胀忧虑.该央行委员会将于10月11日召开会议.

印尼央行称,仍预计第四季印尼卢比将承压,因企业付款需求上升.

央行称,预计今年年底通胀率将低于4.9%,2012年底为4.9%-5%,因物价压力缓解.预计2011年国内生产总值(GDP)增长率为6.6%,2012年为6.5%,因全球经济放缓.(完)