版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 14:23 BJT

〔日本股市〕日经指数收低,徘徊在3月震灾後低位附近

路透东京10月5日电---日本股市日经指数周三下跌,恐将回退并重新下探3月地震以来最低收盘水准,因外资继续从日本股市撤离.

日经指数.N225收跌0.9%,报8,382.98点.东证股价指数.TOPX挫跌1.4%至726.25点.东证股价指数在跌破今年3月触及的725.9水平後,一度跌至两年半的盘中低点.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐