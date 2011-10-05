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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 14:44 BJT

〔欧洲金融〕法国央行总裁称,将确保DEXIA拥有足够流动性

路透巴黎10月5日电---法国央行总裁诺亚周三称:

* 将确保DEXIA(DEXI.BR)有足够流动性

* 认为援助DEXIA将危及法国AAA评级是夸张和不准确之说

* 法国银行业整体上质素良好.(完)

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