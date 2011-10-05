修正:《手机产业焦点》iPhone 4S手机令人失望,三星和宏达电可趁机赶超

(原文有误,修正第五段分析师的名字)

路透台北/首尔10月5日电---苹果(AAPL.O)最新版本的iPhone 4S手机让满心期待的苹果粉丝们和投资者感到失望,亚洲智能手机厂商获得了罕见的赶超机遇,与苹果竞争的Android系统手机可趁机攫取更大的市场份额。

苹果2007年推出的iPhone手机,是智能手机市场的黄金标准,iPhone手机的热销成绩,重创许多对手野心勃勃的销售计划.

三星电子(005930.KS),宏达电(2498.TW)和LG电子(LG Electronics)(066570.KS)股票周四跳涨,他们都生产采用谷歌(GOOG.O)Android操作系统的智能手机,.

这些公司现在可以在圣诞节前强力促销旗舰高阶手机,或许能够协助提升这段关键旺季的销售.

"苹果不再具有领先优势,它的云服务甚至落後Android;它现在只能卖品牌忠诚度,"Gartner驻台北分析师C.K. Lu指出.

"手机用户或许会等待购买下一款iPhone,如果他们不愿等待,或许会转向拥有更多先进技术的品牌."

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新款iPhone 4S外形与上一代完全相同,令粉丝失望,他们原本期望新款设计更为轻薄、屏幕更大.

iPhone 4S加入了声控功能--可以声控发送信息、搜索股价和其他应用程序--虽然吸引了许多分析师眼球,但可能不足以让消费者强烈希望购买.

"三星原本的主要忧虑,是苹果新款iPhone会使三星智能手机的动能放缓,但新一代iPhone未能令人惊艳,这层忧虑就没那麽大了,"新韩投资集团驻首尔的分析师Kim Young-chan表示.

台湾智能手机制造商宏达电股价升0.6%,优于大盘.韩国三星和LG电子(LG Electronics)(066570.KS)分别升1.2%和1.7%,大盘.KS11下跌2%.

**智能手机销售冠军**

苹果iPhone鳌居全球智能手机榜首,但使用谷歌Android系统的手机合并市占率高于苹果.Android允许三星、宏达电、LG电子和摩托罗拉(MMI.N)等手机厂商免费使用.

"还有许多消费者尚未体验过iPhone,苹果还有许多市场和系统商可以切入,因此每当有功能更强的新机,就有助提振出货,"Concords Securities驻台北分析师Ming-chi Kuo表示."iPhone 4S锁定的目标是3GS两年绑约即将到期的使用者."

据IHS iSuppli数据,iPhone全球出货量第二季增长9.1%,诺基亚骤降逾30%,头把交椅让给市占率为18.4%的苹果.三星出货量增幅更快,市占率表现亮眼,为17.8%.

iPhone 4S在美国售价为199美元,10月7日开始预购.苹果还将旧款iPhone 4价格下调至99美元,并表示签署长期合约的消费者可免费获得版本更老的"3GS" iPhone.

**苹果供应商股价受挫**

苹果最大供应商鸿海(2317.TW)股价下挫1.9%,机壳供应商鸿准(2354.TW)跌6.9%.光学镜头厂大立光(3008.TW)暴跌6.6%.台湾股市.TWII跌0.8%.[ID:nCN2004049][.TWCN]

"机壳族群受的冲击应该是最大,从先前升势修正,因市场一直预期新款iPhone会采用金属壳,"华顿投信基金经理Mike Fang说.

不过Fang预计,消费者对iPhone外观的失望情绪不会导致出货量下降,因价格降低会令销售以更快的速度扩张.

"iPhone 3GS的用户仍有升级需求,因为这中间差了两代,"他说.

在日本,第二大移动运营商KDDI(9433.T)将销售苹果的新一代iPhone,打破对手软银(9984.T)在日本独家供应地位.(完)