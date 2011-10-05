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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 14:52 BJT

〔全球金市〕美国期金受助逢低买盘上涨1%,但涨势或因股市卖盘受限

路透新加坡10月5日电---美国黄金期货周二上涨1%至每盎司1,630美元上方,因金价昨日下跌後逢低买盘再现,与此同时珠宝商的买盘也扶助金价摆脱欧元动荡带来的影响.

不过股市面临的又一轮卖盘或限制金价的涨势,因近几周来金价的异常表现说明,黄金在当前金融市场中的位置仍不清晰,尽管对欧债危机的担忧挥之不去.

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