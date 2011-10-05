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金融服务 | 2011年 10月 5日 星期三 15:01 BJT

〔标题新闻〕爱尔兰希望借助动用EFSF来降低援助Anglo Irish银行的融资成本--财长

*　欧洲金融稳定机构(EFSF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7L510R]

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