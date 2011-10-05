〔标题新闻〕爱尔兰希望借助动用EFSF来降低援助Anglo Irish银行的融资成本--财长

中国金融：温州银行业今年末不良贷款率将控制在2.5%以下--银监分局

路透北京2月4日 - 中国浙江温州银监分局表示，截至2016年末，温州市银行业不良贷款余额和不良贷款率连续三年实现“双降”，今年将持续推进不良贷款处置，进一步巩固温州风险化解的成效，争取今年末不良贷款余额和不良贷款率分别控制在210亿元人民币和2.5%以下。