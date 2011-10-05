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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 15:22 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元反弹後展开整固,期待欧盟采取行动

* 澳元脱离一年低位,受空头回补提振

* 澳元兑日圆依然承压

路透悉尼/惠灵顿10月5日电---澳元和新西兰元周三展开横盘整理,此前在海外市场反弹,收复部分近期跌幅,不过市场的冒险意愿依然非常脆弱.

澳元兑美元AUD=D4徘徊在0.9541美元附近,略低于纽约时段的0.9565,澳元此前反弹逾2%至0.9567,因有报导称,欧盟(EU)财长正考虑一项为欧洲银行业注资的计划.[ID:nCT0481139]

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