《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月5日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:触及九个月低点1.3150後,引发欧元的急速反弹,并可能延续至1.3410区域,此处是1.1880/1.4940完整上升走势的50%回档位.较长期目标依然落在1.3050,是前述升势的61.8%回档位.不过,考虑到近期欧元跌势的剧烈,反弹之势目前可能暂歇.只有欧元收在1.3400美元上方,才可能再次将目光投向挑战1.3500,甚至是1.3700水准.较长期走势目标依然是回落到1.3000,以及今年低点1.2870.

英镑/美元:未跌破此前低点1.5330,鼓舞英镑昨日强劲上扬,但需要重返1.5520上方,才会令走势稳固并重新测试1.5700附近的阻力位.较长期看,跌向1.5190仍然是可能的,此处是从2010年低点1.4230升向1.6745走势的61.8%回档位.若能稳健站到1.5710上方,则有望进一步上探1.5780,甚至是1.5820,此处是从8月高点1.6618跌至近期低点1.5330的38.2%回档位.

美元/日圆:走势依然局限在76.20/77.20的区间,因美债收益率表现令美元/日圆的任何上涨企图受限,同时日本央行可能入市干预的疑虑则在76.00附近提供底部支撑.偏向于进一步上涨,突破77.20并指向77.80.若跌破关键低点76.00/30,则美元很可能将继续跌向74.50.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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