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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 15:19 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元下跌,因猜测瑞士央行将重新设限

路透苏黎世10月5日电---瑞郎兑欧元和美元周三下跌,因有猜测称瑞士央行或给瑞郎兑欧元汇价设下新限制.

0707GMT,瑞郎兑欧元EURCHF=较纽约市场收盘水平跌0.3%,报1.2275瑞郎.瑞郎兑美元CHF=亦跌0.5%至0.9213.

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