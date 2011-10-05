《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦10月5日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞银:

欧元/美元:初步支撑在1.3089,之後在1.2867,为1月10日的重要低点.短线阻力在1.3601.

美元/日圆:短线决定方向的触发点在77.86及75.95.

英镑/美元:重要支撑在1.5328;若跌落此处将看向1.5251及1.5192.阻力在1.5597.

美元/瑞郎:若跌落0.9340瑞郎,将看向0.9506.支撑在0.9078.

澳元/美元:若跌落0.9331,将看向0.9218.初步阻力在0.9701.

纽约 当日 今年来 2010年

0711GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3320 1.3338 -0.13 -0.43 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.72 76.83 -0.14 -5.46 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 102.18 102.65 -0.46 -5.91 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9206 0.9163 +0.47 -1.38 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5445 1.5483 -0.25 -0.99 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0533 1.0524 +0.09 +5.68 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9553 0.9573 -0.21 -6.37 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7612 0.7603 +0.12 -2.30 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 73.320 73.710 -0.53 -11.74 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.410 58.570 -0.27 -7.65 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 118.50 119.03 -0.45 -6.44 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2547 1.2577 -0.24 -4.35 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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