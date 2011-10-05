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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 15:24 BJT

〔西班牙数据〕9月服务业PMI降至44.8,行业萎缩步伐为逾两年来最快

路透马德里10月5日电---周三的一项关键调查显示,西班牙服务业活动在9月的萎缩步伐为2009年7月以来最快,且企业对未来一年前景的乐观预期减弱.

西班牙9月服务业采购经理人指数(PMI)降至44.8,低于8月的45.2与市场预估的45.0.服务业在西班牙经济中占有约70%的比重.

这是服务业PMI连续第三个月低于荣枯分水岭50.(完)

--编译 隋芬;审校 于春红

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